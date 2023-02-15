Путин поручил быстрее модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин потребовал быстрее воплощать в жизнь программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В текущем году работа по программам модернизации [первичного звена здравоохранения] будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год», — заметил глава государства, принимая участие по видеосвязи в открытии медицинских объектов в регионах.

«Мы обсуждали это с коллегами в Правительстве — такая возможность у нас есть. Такой подход позволит быстрее выполнить намеченные планы, а значит, повысить доступность медицинской помощи для миллионов людей», — уверен Путин.

В связи с этим российский лидер попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко вместе с главами регионов «взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена».

Президент также напомнил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения запущены с 2021 года. По его словам, они охватили более 10 тыс. объектов первичного звена здравоохранения. В результате удалось отремонтировать здания больниц и поликлиник, возвести новые корпуса, закупить технику, оборудование и автотранспорт, перечислил Владимир Путин.