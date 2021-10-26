Мурашко назвал лидеров и аутсайдеров по вакцинации от Covid-19

Самые высокие темпы вакцинации на 100 тыс. населения отмечаются в Чукотском автономном округе, Пензе, Кургане, Марий Эл, Ханты-Мансийске, Воронежской области и Мордовии. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Также министр назвал регионы, в которых наблюдаются низкие темпы прививочной кампании: Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Камчатский край, Коми, Ингушетия и ряд других.

Мурашко подчеркнул, что во всех регионах страны имеется достаточное количество вакцин.

«По вакцинации. У нас работает сегодня более 15 тыс. вакцинальных пунктов. Регионы, в том числе Санкт-Петербург, наращивают количество пунктов, высокое количество обращений — тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации. Вакцин достаточно в регионах», — заявил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане вакцинацию прошли 1,4 млн человек, из которых около миллиона получили обе прививки.