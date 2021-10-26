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Ру Тат
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26 октября 2021  12:55

За сутки коронавирусом заболели 176 татарстанцев

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В Татарстане выявили 176 новых случаев коронавируса. Лишь один человек заразился, будучи за пределами республики, все остальные случаи являются контактными.

«40 человек госпитализировано, 136 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Больше всего случаев выявлено в Казани (68) и Набережных Челнах (26). Резкий прирост заболевших наблюдается в Чистопольском районе (27). 

По шесть covid-случаев зарегистрировано в Заинском и Сабинском районах, пять — Альметьевском, по четыре — Высокогорском, Елабужском, Нижнекамском и Нурлатском. По три человека заболели в Аксубаевском, Пестречинском и Тукаевском районах, по два — Дрожжановском и Лениногорском.

По одному случаю приходится на Бугульминский, Буинский, Зеленодольский, Лаишевский, Мензелинский, Муслюмовский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский районы. 

С начала пандемии в республике коронавирусом заболели 29,8 тыс. человек, выздоровели 24,7 тыс., включая 112 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли 1,4 млн человек, более 1 млн уже получили обе дозы вакцины.

#Коронавирус
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