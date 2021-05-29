Мурашко заявил о безопасности «Спутника V» для беременных

Исследователями получены данные относительно безопасности использования российского препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса беременных женщин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Данные по безопасности для беременных уже получены», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

При этом Мурашко уточнил, что изменения в инструкцию по использованию вакцины для этой категории пациенток уже вносятся.

Относительно же клинических исследований применения «Спутника V» для вакцинации детей от Covid-19 министр сказал, что они продлятся до четырех месяцев, причем необходимые протоколы на данный момент разработаны.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент России Владимир Путин уверен, что люди сами должны понять необходимость вакцинироваться от коронавируса.