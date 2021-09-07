Мурашко: Более 92% госпитализируемых в России с коронавирусом не привиты

Большинство пациентов, попадающих с коронавирусом в больницы России, не привиты от Covid-19. К тому же вакцинировавшиеся люди не попадают в реанимации. Об этом заявил журналистам во время поездки в Саратов министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации», — подчеркнул руководитель Минздрава страны.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на то, что сейчас к группе риска по коронавирусу относят не только лиц старше 60 лет, но и молодых людей, а также беременных женщин. В связи с этим министр назвал вакцинацию «самым прямым и быстрым путем» к снижению количества тяжелых случаев инфекции и скончавшихся от нее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Михаил Мурашко рассказал о сформированном в регионах России запасах вакцин.