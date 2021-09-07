Мурашко: Во всех регионах РФ сформирован запас вакцины на месяц бесперебойной работы

Препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в российских регионах хватит на месяц непрерывной работы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Достаточное количество вакцин во всех регионах, фактически запас сформирован на один месяц бесперебойной работы», - заверил он.

Глава ведомства обратил внимание на то, что специалисты в сфере здравоохранения многих стран прогнозируют повышение заболеваемости в осенний период, поэтому очень важно вакцинироваться уже сейчас.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться от коронавируса, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин. 30 июня в эфире прямой линии российский лидер заявил о том, что вакцинировался препаратом «Спутник V».