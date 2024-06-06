МУП «Метроэлектротранс» потратит почти 43 миллиона на материалы контактной сети

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В Казани МУП «Метроэлектротранс» направит более 42,8 млн рублей на приобретение материалов контактной сети. На портале госзакупок появились 23 соответствующих тендера.

Из документации к тендерам следует, что речь идет в том числе о трамвайных и троллейбусных подвесах. Поставляемые товары должны быть неиспользованными и изготовленными ранее 2021 года.

Прием заявок завершится 17 июня, победителей аукционов определят 19 июня. Они должны будут поставить материалы контактной сети в течение десяти дней с момента получения заявки.

Ранее «Метроэлектротранс» рассказал, запустят ли в метро Казани поезда-беспилотники.