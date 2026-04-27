Муниципальные парковки Казани станут бесплатными на первомайские праздники

Во время первомайских праздников в столице Татарстана можно будет бесплатно оставлять автомобили на муниципальных парковках.

В пятницу, 1 мая, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно из-за того, что в этот день отмечается Праздник весны и труда.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, парковки будут работать без взимания платы, как и всегда в выходные дни.

Соответственно, в течение всех праздничных выходных плата за размещение автомобилей на городских парковочных зонах взиматься не будет.

В будние дни в столице РТ плата за автомобиль, оставленный на муниципальной парковке, не взимается в ночное время – с 19 до 8 часов утра.

