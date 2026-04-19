В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

В Казани вступили в силу обновленные тарифы на муниципальных парковках – стоимость скорректирована на 34 участках. Соответствующее постановление исполкома опубликовано на сайте мэрии города.

В большинстве случаев цена парковки выросла на 20–40 рублей за час, при этом на одном участке зафиксировано снижение стоимости.

Повышение стоимости парковки произошло на следующих улицах и участках:

улица Профессора Нужина (район домов №1–2) – со 100 до 130 рублей/час;

улица Николая Столбова (от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала) – со 100 до 130 рублей/час;

улица Театральная (участок до Большой Красной) – со 130 до 140 рублей/час;

улица Муштари (несколько участков) – с 70 до 100 рублей/час;

улица Маяковского – с 50 до 70 рублей/час;

улица Дзержинского (район «Черного озера») – со 100 до 130 рублей/час;

площадь Свободы / Карла Маркса – со 130 до 140 рублей/час;

улица Галиаскара Камала (ряд участков) – с 30 до 50 рублей/час;

улица Чернышевского – со 100 до 130 рублей/час;

улица Гаяза Исхаки (несколько отрезков) – с 30 до 50 рублей/час;

улица Право-Булачная (несколько зон) – с 70 до 100 рублей/час;

улица Университетская – с 70 до 100 рублей/час;

переулок Кочетов – с 50 до 70 рублей/час;

улица Островского – с 50 до 70 рублей/час;

улица Батурина – с 50 до 70 рублей/час;

улица Козина – с 30 до 50 рублей/час;

улица Сары Садыковой – с 30 до 50 рублей/час;

улица Ахтямова (несколько участков) – с 30 до 50 рублей/час;

улица Абсалямова – с 30–50 до 50–70 рублей/час;

улица Сибгата Хакима (местный проезд) – с 70 до 100 рублей/час;

улица Некрасова – с 70 до 100 рублей/час;

улица Мусы Джалиля – с 50 до 100 рублей/час.

При этом на улице Кремлевской стоимость парковки снижена – со 100 до 70 рублей за час.

Одновременно в городе расширен перечень зон с бесплатной парковкой на 30 минут. Новые участки организованы возле школ, детских садов и медицинских учреждений.

Среди них: