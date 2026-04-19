В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках
В Казани вступили в силу обновленные тарифы на муниципальных парковках – стоимость скорректирована на 34 участках. Соответствующее постановление исполкома опубликовано на сайте мэрии города.
В большинстве случаев цена парковки выросла на 20–40 рублей за час, при этом на одном участке зафиксировано снижение стоимости.
Повышение стоимости парковки произошло на следующих улицах и участках:
- улица Профессора Нужина (район домов №1–2) – со 100 до 130 рублей/час;
- улица Николая Столбова (от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала) – со 100 до 130 рублей/час;
- улица Театральная (участок до Большой Красной) – со 130 до 140 рублей/час;
- улица Муштари (несколько участков) – с 70 до 100 рублей/час;
- улица Маяковского – с 50 до 70 рублей/час;
- улица Дзержинского (район «Черного озера») – со 100 до 130 рублей/час;
- площадь Свободы / Карла Маркса – со 130 до 140 рублей/час;
- улица Галиаскара Камала (ряд участков) – с 30 до 50 рублей/час;
- улица Чернышевского – со 100 до 130 рублей/час;
- улица Гаяза Исхаки (несколько отрезков) – с 30 до 50 рублей/час;
- улица Право-Булачная (несколько зон) – с 70 до 100 рублей/час;
- улица Университетская – с 70 до 100 рублей/час;
- переулок Кочетов – с 50 до 70 рублей/час;
- улица Островского – с 50 до 70 рублей/час;
- улица Батурина – с 50 до 70 рублей/час;
- улица Козина – с 30 до 50 рублей/час;
- улица Сары Садыковой – с 30 до 50 рублей/час;
- улица Ахтямова (несколько участков) – с 30 до 50 рублей/час;
- улица Абсалямова – с 30–50 до 50–70 рублей/час;
- улица Сибгата Хакима (местный проезд) – с 70 до 100 рублей/час;
- улица Некрасова – с 70 до 100 рублей/час;
- улица Мусы Джалиля – с 50 до 100 рублей/час.
При этом на улице Кремлевской стоимость парковки снижена – со 100 до 70 рублей за час.
Одновременно в городе расширен перечень зон с бесплатной парковкой на 30 минут. Новые участки организованы возле школ, детских садов и медицинских учреждений.
Среди них:
- лицей №5 на улице Волкова (около 10 мест);
- детский сад №283 на улице Вишневского (14 мест);
- лицей №149 на улице Чишмяле (8 мест);
- гимназия №175 на улице Джаудата Файзи (4 места);
- детская поликлиника №9 на улице Адоратского (4 места);
- кожно-венерологический диспансер на улице Короленко (6 мест);
- детский сад №206 на улице Академика Кирпичникова (8 мест);
- гимназия №20 на улице Пионерской (23 места);
- прогимназия №29 на улице Красной Позиции (16 мест);
- городская поликлиника №20 на улице Ломжинской (19 мест).