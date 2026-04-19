Общество 19 апреля 2026 13:43

В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани вступили в силу обновленные тарифы на муниципальных парковках – стоимость скорректирована на 34 участках. Соответствующее постановление исполкома опубликовано на сайте мэрии города.

В большинстве случаев цена парковки выросла на 20–40 рублей за час, при этом на одном участке зафиксировано снижение стоимости.

Повышение стоимости парковки произошло на следующих улицах и участках:

  • улица Профессора Нужина (район домов №1–2) – со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Николая Столбова (от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала) – со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Театральная (участок до Большой Красной) – со 130 до 140 рублей/час;
  • улица Муштари (несколько участков) – с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Маяковского – с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Дзержинского (район «Черного озера») – со 100 до 130 рублей/час;
  • площадь Свободы / Карла Маркса – со 130 до 140 рублей/час;
  • улица Галиаскара Камала (ряд участков) – с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Чернышевского – со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Гаяза Исхаки (несколько отрезков) – с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Право-Булачная (несколько зон) – с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Университетская – с 70 до 100 рублей/час;
  • переулок Кочетов – с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Островского – с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Батурина – с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Козина – с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Сары Садыковой – с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Ахтямова (несколько участков) – с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Абсалямова – с 30–50 до 50–70 рублей/час;
  • улица Сибгата Хакима (местный проезд) – с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Некрасова – с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Мусы Джалиля – с 50 до 100 рублей/час.

При этом на улице Кремлевской стоимость парковки снижена – со 100 до 70 рублей за час.

Одновременно в городе расширен перечень зон с бесплатной парковкой на 30 минут. Новые участки организованы возле школ, детских садов и медицинских учреждений.

Среди них:

  • лицей №5 на улице Волкова (около 10 мест);
  • детский сад №283 на улице Вишневского (14 мест);
  • лицей №149 на улице Чишмяле (8 мест);
  • гимназия №175 на улице Джаудата Файзи (4 места);
  • детская поликлиника №9 на улице Адоратского (4 места);
  • кожно-венерологический диспансер на улице Короленко (6 мест);
  • детский сад №206 на улице Академика Кирпичникова (8 мест);
  • гимназия №20 на улице Пионерской (23 места);
  • прогимназия №29 на улице Красной Позиции (16 мест);
  • городская поликлиника №20 на улице Ломжинской (19 мест).
В топе
Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
Новости партнеров