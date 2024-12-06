Стало известно, в какие дни в Казани муниципальные парковки будут бесплатными в 2025 году

В Казани определены дни 2025 года, когда горожане смогут воспользоваться муниципальными парковками на безвозмездной основе. Соответствующее постановление принято исполнительным комитетом столицы РТ.

В частности, горожане смогут воспользоваться парковками бесплатно в праздничные дни, а также нерабочие дни, которые стали таковыми в связи с переносом праздников: 1–3, 6–8 января; 1, 2, 8 и 9 мая; 12 и 13 июня; 3, 4, 6 ноября; 31 декабря; в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые будут определены указом Раиса РТ.

В выходные, а также в будние дни с 19:00 до 8:00 муниципальные парковки работают на безвозмездной основе.