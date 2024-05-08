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Общество 8 мая 2024 16:53

Муниципальные парковки Казани на 4 дня станут бесплатными

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Во вторую часть майских выходных муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети Казани будут работать без взимания платы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Казанский паркинг».

Оставить машину на таких парковках бесплатно можно будет 9-12 мая.

Ранее стало известно, что общественный транспорт Казани будет работать в эти дни по графику выходного дня. Кроме того, в районе проведения торжеств 9 мая вечером организуют спецподачу автобусов.

#платные парковки
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