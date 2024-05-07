Казанцам рассказали о графике работы общественного транспорта 8-10 мая

9 и 10 мая в Казани общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Кроме того, в День Победы, 9 мая, автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать до 23.30, а метро с 20.00 усилит режим работы. Для зрителей праздничных мероприятий по улице Московской организуют автобусы.

К 21.00 к ближайшим остановкам от мест проведения праздников прибудут автобусы №6, 29, 47, 60 и 75, которые проследуют от ул.Ташаяк до местного проезда в направлении Кировской дамбы, №39, 47, 63, 74 и 90 — в направлении центра города, №22, 28а и 89 будут двигаться от Кремлевской набережной (остановка Цирк).

Кроме того, 8-10 мая будет введен ряд ограничений движения, что также повлияет на работу общественного транспорта.

С 16.30 до 23.30 7 и 8 мая автобус №6 будет пропускать остановки Колхозный рынок, ул.Чернышевского, ЦУМ, Дворец спорта и Центральный стадион, а маршруты №15, 29 и 75 — Педагогический институт, ул.Чернышевского и Центральный стадион. В эти часы для проезда будет ограничен участок от центра города в направлении Кремлевской дамбы.

В обратном направлении автобусы №6 пропустят остановки Центральный стадион, ул.Чернышевского, Педагогический институт и театр им.Камала, №35а и 47 — Центральный стадион.

Весь день 9 мая маршруты №35а и 47 не будут останавливаться у Центрального стадиона при движении со стороны центра в направлении Кремлевской дамбы. В обратную сторону — на остановках Колхозный рынок, ул.Чернышевского, ЦУМ, Дворец спорта и Центральный стадион.

На следующий день ограничения продолжат действовать до 8 утра. В эти часы из схемы проезда автобуса №74 исчезнут остановочные пункты Центральный стадион и Энергетический университет. Это произойдет из-за частичного перекрытия движения в направлении Дворца водных видов спорта через железнодорожный вокзал по Кировской дамбе.

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы временно исключат остановку Центральный стадион.

7 и 8 мая троллейбусный маршрут №2 будет прекращать движение в 16.00. 9 мая он не выйдет на линию в течение всего дня, а 8 мая начнет работу с 8.00.