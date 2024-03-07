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Общество 7 марта 2024 17:35

Муниципальные парковки Казани 8, 9 и 10 марта будут работать бесплатно

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Муниципальные парковки Казани 8, 9 и 10 марта будут работать бесплатно
Фото: © «Татар-информ»

В Международный женский день и предстоящие выходные муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать без взимания платы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Дни, в которые из-за различных праздничных дат муниципальные парковки работают бесплатно, определены постановлением исполкома города. Оно было подготовлено и подписано в декабре, а опубликовано в январе.

В выходные, а также в будние дни с 19.00 до 8.00 муниципальными парковками также можно пользоваться бесплатно.

#муниципальные парковки казани #муниципальные парковки
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