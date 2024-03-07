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Муниципальные парковки Казани 8, 9 и 10 марта будут работать бесплатно
В Международный женский день и предстоящие выходные муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать без взимания платы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Дни, в которые из-за различных праздничных дат муниципальные парковки работают бесплатно, определены постановлением исполкома города. Оно было подготовлено и подписано в декабре, а опубликовано в январе.
В выходные, а также в будние дни с 19.00 до 8.00 муниципальными парковками также можно пользоваться бесплатно.
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