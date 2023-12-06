В Казани определили дни, когда парковки будут бесплатными в 2024 году

Комитет Казани по транспорту определил дни, в которые муниципальные парковки будут работать бесплатно. Документ с графиком на 2024 год опубликовали на сайте мэрии города. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, парковки будут бесплатными:

с 1 по 5 января, а также 8 января (в честь новогодних каникул);

23 февраля (в честь Дня защитника Отечества);

8 марта (Международный женский день);

29, 30 апреля, а также 1, 9, 10 мая (День весны и труда, День Победы);

12 июня (День России);

30 августа (День города Казани);

4, 6 ноября (в честь празднования Дня народного единства и Дня конституции РТ);

30, 31 декабря (начало новогодних праздников);

Также паркинг будет работать бесплатно в дни Ураза-байрам и Курбан-байрам. Дату этих двух праздников определят в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями. Позднее их пропишут в Указе Раиса РТ Рустама Минниханова.