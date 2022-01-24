За год многодетным семьям Челнов предоставлено 415 земельных участков

За 2021 год 415 многодетных семей бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Земля предоставлялась в селах Ильбухтино и Калмаш Тукаевского района. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленар Гизатуллин.

В селе Ильбухтино предоставлено 279 участков, в Калмаше — 136. Для обеспечения ими всех многодетных семей дополнительно необходимо еще более 900 га земель.

«Работы по выявлению земель для многодетных продолжаются», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в очереди находятся 8 719 многодетных семей, из них 3 399 предоставлены земельные участки, более 5,3 тыс. их необходимо предоставить.