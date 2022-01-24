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Строительство
24 января 2022  12:08
Эльза Кузнецова

За год многодетным семьям Челнов предоставлено 415 земельных участков

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За 2021 год 415 многодетных семей бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Земля предоставлялась в селах Ильбухтино и Калмаш Тукаевского района. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленар Гизатуллин. 

В селе Ильбухтино предоставлено 279 участков, в Калмаше — 136. Для обеспечения ими всех многодетных семей дополнительно необходимо еще более 900 га земель.

«Работы по выявлению земель для многодетных продолжаются», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в очереди находятся 8 719 многодетных семей, из них 3 399 предоставлены земельные участки, более 5,3 тыс. их необходимо предоставить.

#многодетные семьи #земельные участки многодетным семьям
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