Муниципалитеты Татарстана с начала года получили 49,2 млрд рублей трансфертов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 1 июля текущего года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 49,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета региона предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, напомнили в ведомстве.

В частности, муниципальные бюджеты получили 0,6 млрд рублей дотаций, 18,9 млрд рублей субсидий, 26,7 млрд рублей субвенций и 3,0 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 47,2 млрд рублей.