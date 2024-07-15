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Муниципалитеты Татарстана с начала года получили 49,2 млрд рублей трансфертов
На 1 июля текущего года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 49,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета региона предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, напомнили в ведомстве.
В частности, муниципальные бюджеты получили 0,6 млрд рублей дотаций, 18,9 млрд рублей субсидий, 26,7 млрд рублей субвенций и 3,0 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 47,2 млрд рублей.
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