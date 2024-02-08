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Муллин: В 2024 году в Нижнекамске начнут строить приют для бездомных животных
В этом году в Нижнекамске начнется строительство приюта для бездомных животных. Об этом на отчетной сессии в Доме народного творчества заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
«Тема, которую я хочу сегодня поднять — это проблема бездомных животных. В обществе она вызывает противоположные мнения и реакции. Мы начали делать первые шаги в данном направлении — реализуется муниципальная программа по стерилизации домашних животных, в этом году в рамках гранта начнется строительство приюта», — сообщил он.
Муллин отметил, что требуется комплексный подход на основе гуманного решения по уменьшению количества бездомных животных, а отдельным направлением должна стать просветительская работа, в первую очередь среди подрастающего поколения.
«Дружелюбное отношение к животным должно стать нормой для Нижнекамска», — заявил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе неизвестные на снегоходах расстреляли собак.
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