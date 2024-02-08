Муллин: В 2024 году в Нижнекамске начнут строить приют для бездомных животных

В этом году в Нижнекамске начнется строительство приюта для бездомных животных. Об этом на отчетной сессии в Доме народного творчества заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Тема, которую я хочу сегодня поднять — это проблема бездомных животных. В обществе она вызывает противоположные мнения и реакции. Мы начали делать первые шаги в данном направлении — реализуется муниципальная программа по стерилизации домашних животных, в этом году в рамках гранта начнется строительство приюта», — сообщил он.

Муллин отметил, что требуется комплексный подход на основе гуманного решения по уменьшению количества бездомных животных, а отдельным направлением должна стать просветительская работа, в первую очередь среди подрастающего поколения.

«Дружелюбное отношение к животным должно стать нормой для Нижнекамска», — заявил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе неизвестные на снегоходах расстреляли собак.