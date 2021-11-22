Муллин: Задача новых ограничений в Татарстане — сохранить жизни людей

Задача новых Covid-ограничений в Татарстане — сохранить здоровье и жизни людей. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома Нижнекамского района республики Рамиль Муллин.

«Ограничительные меры дают результат, — отметил Муллин. — В Нижнекамском районе наблюдается снижение числа заболевших Covid-19. Поэтому очень важно сохранить стабильность. Поэтому прошу нижнекамцев и транспортные компании с пониманием отнестись к ограничениям».

Муллин подчеркнул, что ограничительные меры в социальной сфере также направлены на стабилизацию ситуации. «У нас пока, к сожалению, очень много потерь, и мы идем с минусовым балансом. За каждым минусом — это люди», — констатировал он.

Заместитель мэра Марина Камелина напомнила, что с 22 ноября проезд в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте возможен только при наличии QR-кода. Пассажиры без QR-кода могут получить штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридические — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Руководитель исполкома Нижнекамского района обратился к представителям надзорных органов и посоветовал осуществлять проверки сдержанно.

«Прошу Роспотребнадзор, УВД отнестись к этому без фанатизма. Чтобы не было такого, чтобы пассажиры оставались на холоде: предупредили, объяснили, и чтобы повторно таких случаев не возникало», — пояснил Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более тысячи транспортных карт заблокировали у непривитых жителей Нижнекамска.