Муллин: Я максимально использую свой опыт и ресурс во благо жителей Нижнекамского района

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин выступил c приветственной речью на сессии городского и районного советов в Нижнекамске. Он поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова и экс-главу Нижнекамского района Айдара Метшина за доверие.

«Я хотел в первую очередь выразить слова благодарности Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за оказанное доверие возглавить столь масштабный город, который имеет большую историю, большое настоящее и будущее. Это город, который во многом меня научил, как должен работать руководитель. Семь лет работы совместно с вами, со многими руководителями, которые сегодня сидят здесь, дали мне большую школу», — сказал Муллин, отметив, что данный опыт он мог реализовать в последующем и в городе Казани, и в своей родной деревне.



Далее и.о. руководителя Нижнекамского района напомнил, что уже работал в Нижнекамске в качестве замглавы района, и в этой связи обратился со словами благодарности к Айдару Метшину.

«Я думаю, что те наработки и уроки, которые вы давали, конечно, послужили мне в части развития. Работать руководителем в течение 15 лет в одном месте это, конечно, дорогого стоит. Это большой труд и терпение. И самое важное — это то, что за эти 15 лет город серьезно обновился и изменился. За этим стоит огромный-огромный труд — Вас, Вашей команды и тех людей, которые сегодня сидят здесь, и тех людей, которые живут здесь. Поэтому бик зур рэхмэт за ту работу, которую вы сделали, Айдар Раисович», — поблагодарил экс-мэра Муллин.

Спикер заверил, что сделает все возможное для развития города и района. «Со своей стороны хочу заверить, что я максимально использую свой опыт и ресурс во благо жителей города и района», — пообещал и.о. исполкома Нижнекамского района.

Он отметил, что Нижнекамск — третий по численности и второй по экономике город Татарстана, и он достоин роста в социальной сфере по всем направлениям, будь то образование, культура, безопасность детей, молодежная политика. По мнению Муллина, это те вопросы, которые ежедневно волнуют жителей.



«Нижнекамск — это маленький островок в большой стране, который дает очень много и который сегодня в центре многих вопросов. Те большие преобразования, которые идут в промышленной сфере, тектонические изменения, я думаю, будут направлены только на улучшение жизни жителей этой территории. И я максимально приложу все усилия для того, чтобы реализовать все свои возможности», — подытожил Муллин.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рамиль Муллин стал и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района. На своем посту он сменил уходящего в Госдуму РФ VIII созыва Айдара Метшина.