Рамиль Муллин: «В бюджетной сфере Нижнекамского района необходима полная ревизия»

В Доме Советов Нижнекамска состоялись публичные слушания по бюджетам города и района на 2022 год. Руководитель исполкома Рамиль Муллин поручил провести в экономике муниципалитета полную ревизию, а руководителей бюджетной сферы обучить управленческим навыкам.

Рамиль Муллин поставил задачу спланировать бюджет района наиболее рационально

Фото: e-nkama.ru

«Надо научиться видеть бюджет и планировать его правильно»

В публичных слушаниях приняли участие главы сельских поселений, руководители учреждений бюджетной сферы, представители муниципальных ведомств. Обращаясь к участникам слушаний, Рамиль Муллин поставил задачу спланировать бюджет района наиболее рационально. На 2021 год предполагаемый дефицит бюджета составит более 230 млн рублей.

«Нам нужно научиться видеть свой бюджет и планировать его правильно. То есть желание сохранить здания — это не задача номер один. Задача, чтобы в этих зданиях шел необходимый процесс — учебный, культурный, воспитательный. Это самое важное!» — отметил руководитель.

На сессии было озвучено, что в некоторых сельских поселениях на проведение общественных мероприятий мероприятия заложено 8 млн рублей, в то время как социальные объекты разрушаются.

«Сегодня сельское поселение тратит 8 млн на проведение праздников! Я не говорю, что не надо проводить национальные праздники. Но нужно анализировать. Рассмотреть. Или слишком много праздников, или затратные расходы в коммунальной части. Если главы поселений не будут вникать в эти вопросы, у нас никогда не будет бюджета. Стыдно, когда мы сидим и обсуждаем вопросы ремонта какого-то крыльца или заведения», — сказал Муллин.

На слушаниях также подняли вопрос содержания парка школьных автобусов. «Те средства, которые заложены в бюджете, по словам представителей транспортной компании, — это минус 2,5 млн рублей. И этот вопрос не решается. Нужно принимать меры, которые позволят нам решать эти вопросы. Надо полностью проанализировать учебную образовательную сеть в районе», — предложил руководитель исполкома.

На слушаниях подняли вопрос содержания парка школьных автобусов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Руководители бюджетных учреждений должны стать управленцами»

Во время выступления на сессии Рамиль Муллин поставил задачи перед руководителями бюджетной сферы. По его мнению, денег в бюджете будет достаточно, если работать на результат, эффективно использовать здания и людские ресурсы. И правила для всех должны быть едины.

«Надо реально смотреть, что мы имеем, какова эффективность зданий, сооружений, того или иного коллектива, и получать как можно больше отдачи. Задача — чтобы та или иная отрасль социальной сферы, которая несет колоссальные затраты, была эффективной и давала результат. Если есть необходимость консервации того или иного здания или сооружения — значит, консервируем. Если есть необходимость продажи или использования под другие нужды — значит, необходимо переформатировать», — озвучил задачу Муллин.

Еще одной задачей по поручению руководителя исполкома является необходимость рассмотрения дополнительных возможностей пополнения бюджетной сферы.

«Нужно посмотреть, какая ситуация по земельному фонду, диссонанс видно и в промышленности. Необходимо провести полную ревизию в экономике района. Правила игры должны быть понятны и приняты для всех. Это наша налоговая составляющая бюджета. Мы должны понимать, какие ресурсы имеем и как можно дополнить бюджет. И чтобы бюджет был не 6,5 млрд рублей, а 7,5 или 8,5 млрд рублей, чтобы денег у нас хватало», — отметил руководитель исполкома.

Также, по мнению Рамиля Муллина, необходимо научить руководителей бюджетной сферы управленческим навыкам.

«Мы формируем команду, и руководители должны четко понимать, что такое инвестиции, экономика, как управлять учреждениями. Все-таки необходимо нам, Светлана Николаевна, научить руководителей управлению структур социальной сферой, управлять своей экономикой, — обратился Муллин к руководителю департамента по бюджету и финансам Нижнекамского района Светлане Логиновой. — Когда это произойдет, то тогда никто не будет ходить и спрашивать: „Дайте мне рубль на мероприятие“. Сейчас вообще очень жестко с требованиями в плане мероприятий. Это и антитеррористическая защита, и пожарная безопасность».

Светлана Логинова рассказала, что налог на доходы физических лиц, как и в прежние годы, занимает первое место в доходах местного бюджета Фото: e-nkama.ru

Самым крупным налогоплательщиком района остается «Нижнекамскнефтехим»

Светлана Логинова озвучила, что в 2022 году налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на территории Нижнекамского района предположительно составит 2 млрд 105 млн рублей. Докладчик пояснила, что налог на доходы физических лиц, как и в прежние годы, занимает первое место в доходах местного бюджета. Это 54% от суммы собственных доходов.

«Бюджетным законодательством установлены нормативы поступления НДФЛ, которые зависят от уровня бюджета, — пояснила специалист. — То есть в республиканский бюджет поступает 85% от общей суммы начисленного НДФЛ, а в бюджет района — 15%».

При этом прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Нижнекамского муниципального района составляет 2 млрд 249 млн рублей в 2023 году и 2 млрд 394 млн — в 2024-м.

Основная часть НДФЛ традиционно поступает от ведущих предприятий города. «Самым крупным налогоплательщиком является, конечно, „Нижнекамскнефтехим“, чья доля в общей сумме налога составляет 22,1%. На втором месте — все бюджетные учреждения. Их доля равняется 12,1%», — сообщила Логинова.

Кроме того, в числе самых крупных налогоплательщиков района — «ТАНЕКО» (8,6%), «Таиф-НК» (6,2%) и предприятия шинного бизнеса группы «Татнефть» (9,7%).

Основная часть НДФЛ традиционно поступает от ведущих предприятий города Фото: e-nkama.ru

В 2022 году в городе и районе построят две школы и семь обновят

Спикер доложила, что на 2022 год в Нижнекамском районе планируется отремонтировать школу-интернат «Надежда», школы № 7, 19 и 21, гимназию № 2, школу в поселке Красный Ключ и гимназию-интернат № 34.

«Кроме того, планируется строительство полилингвальной школы „Алымнар“ и строительство средней общеобразовательной школы в 34-м микрорайоне», — отметила Светлана Логинова.

Докладчик добавила также, что ряд школ в Нижнекамском районе отремонтирован сверх программы капремонта образовательных организаций.

«Несмотря на то что программа капитального ремонта школ уже закрыта, однако ряд школ в Нижнекамском районе были отремонтированы за последние шесть лет сверх программы. Это школы в Верхних Челнах, Красной Кадке, Сухареве. В городе это школы № 7, 10, 20, 26 и 27», — сообщила Логинова.

Помимо этого, отремонтированы функциональные школы зон сел Шереметьево и Шингальчи, проведен ремонт санитарных узлов горячего водоснабжения десяти сельских школ, в 16 школах произведен капремонт кровли. Также построены две новые школы — № 36 и 37.

Помимо этого, в будущем году планируется капитальный ремонт десяти дошкольных учреждений на сумму 48 млн рублей. По словам докладчика, ремонт пройдет в детских садах № 43, 75, 77 и 83 в Нижнекамске, «Ручеек» в селе Старошешминск, «Ландыш» в Верхней Уратьме, «Солнышко» в поселке Камский, «Солнышко» в Елантово, «Алтынчеч» в Верхних Челнах и «Тамчыкай» в Нижних Челнах.

В общей сложности за восемь лет республиканской программы капитального ремонта дошкольных организаций будет отремонтировано 38 детсадов на сумму 785 млн рублей. С 2015 по 2021 год в Нижнекамском районе обновлены 28 садов на сумму 737 млн рублей.

«Также за этот период построено пять детских садов, в 2021 году в 34-м микрорайоне началось строительство еще одного нового дошкольного учреждения, завершение работ планируется в 2022 году», — отметила Светлана Логинова.

Планируется строительство полилингвальной школы «Алымнар» и строительство средней общеобразовательной школы в 34-м микрорайоне Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Нижнекамском районе отремонтируют учреждения культуры, построят ФАП и парки

На ремонт четырех учреждений культуры будет направлено 485 млн рублей. «В следующем году собираемся отремонтировать ТЮЗ, который переехал в здание бывшего кинотеатра „Джалиль“, Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева, детскую музыкальную школу № 1 и сельский Дом культуры в селе Сухарево», — рассказала докладчик.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году будут проведены работы по следующим объектам: Нижнекамский экстрим-парк (второй этап), парк «Святой Ключ» и экопарк в поселке Красный Ключ (третий этап), Школьный бульвар в поселке Камские Поляны (вторая очередь).

Среди намеченных задач — ремонт здания Управления ЗАГС города, реконструкция сетей водоснабжения в селах Большое Афанасово и Верхняя Уратьма, восстановление уличного освещения в 35 населенных пунктах. Кроме того, будут проведены проектно-изыскательские работы по строительству здания Управления ЗАГС в Камских Полянах.

«Расходы капитального характера коснутся и тех объектов, которые не являются собственностью муниципалитета. Они находятся на нижнекамской земле, однако содержатся за счет средств республиканского бюджета», — уточнила Логинова.

В частности, ожидается строительство ФАПа в Верхних Челнах, капитальный ремонт социального приюта для детей и подростков «Балкыш», хозблока психоневрологического интерната в Камских Полянах, капремонт стационаров Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (лечебный корпус № 2) и детской городской больницы (главный корпус).

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.

Фото на анонсе: e-nkama.ru