На горсовете Нижнекамска подкорректировали городской бюджет

На городской сессии Нижнекамска приняли ряд решений об уточнении доходной и расходной частей районного бюджета за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 51 млн 435 тысяч рублей.

Так, чуть более 20 млн рублей будет направлено на выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации Владимира Путина. Из 19 млн 307 тысяч рублей, собранных в счет уплаты налога на имущество бюджетными и автономными учреждениями Нижнекамска и района, 4 млн 64 тысячи рублей будет передано в бюджет города.

«4 млн пойдут на выплату грантов учебным учреждениям в рамках Года родных языков и народного единства, — рассказала руководитель департамента по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального района Светлана Логинова. — 2 млн 677 тысяч рублей — на выплату грантов педагогам школ, признанных победителями конкурса «Наш новый учитель».

Также чуть более 2,5 млн рублей будет выделено на софинансирование по программе самообложения, 1,65 млн — на стипендии студентов вузов. 1 млн 42 тысячи рублей пойдут на премии главе Нижнекамского района и главам сельских поселений, в том числе ПГТ «Камские поляны», за 3-й квартал 2021 года. 105 тысяч рублей получат тренеры за высокие результаты.

После внесенных изменений бюджет района составит по доходам около 6,75 млн рублей, по расходам чуть более 6 млрд 307 млн рублей, уточнила Логинова. Предполагаемый дефицит — 232 млн 426,3 тысячи рублей.