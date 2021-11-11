Муллин: Уютные скверы в каждом дворе улучшат самосознание жителей Нижнекамска

В Нижнекамске начнется реализация проекта «100 сквериков», который, по мнению руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина, улучшит самосознание жителей Нижнекамска.

«Когда я предложил сделать проекта „100 сквериков“, был комментарий „зачем нам это нужно“, — поделился с журналистами на пресс-конференции Рамиль Муллин. — Задача же не сделать парк, а менять сознание людей в лучшую сторону».

В своей предыдущей работе в Муслюмовском районе Рамиль Муллин поручил благоустроить детские сады и школы, территории домов.

«Это все в последующем дает рост самосознания людей. Эти скверики — даже не вопрос благоустройства города, а вопрос неких межличностных коммуникаций, чтобы люди знали, кто у них сосед. Нам очень важно через эти инструменты сделать эту жизнь более интересной. В Муслюмове то, что я смог изменить, — люди стали чуть другими, начали любить себя и гордиться своей территорией», — отметил Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что цель нового проекта «100 сквериков» — вместе сделать город лучше и краше. Планируется, что несколько пилотных дворов будут реализованы в этом году, на данный момент изучается степень необходимости и решается, в каких именно дворах появятся мини-парки. В целом в озеленении на сегодняшний день нуждаются многие дворы Нижнекамска, особенно районы с новостройками, которые возводятся по программе Государственного жилищного фонда. На городской планерке Рамиль Муллин подчеркнул, что дворы должны быть такими же прекрасными и зелеными, какими их создавали первостроители города химиков.