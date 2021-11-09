В Нижнекамске пилотный проект «100 сквериков» затронет несколько дворов в этом году

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске начнется реализация проекта «100 сквериков» по озеленению дворовых территорий с максимальной вовлеченностью жителей города. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Нижнекамского района.

«Инициатива нового проекта принадлежит и. о. руководителя исполкома Рамилю Муллину. Планируется, что в рамках проекта будут созданы озелененные территории с максимальным включением населения в проект. Нельзя сказать, что „100 сквериков“ станет продолжением программы „Наш двор“, так как „Наш двор“ зайдет во дворы, построенные до 2014 года, а мини-парки появятся на каждой дворовой территории», — поделилась руководитель пресс-службы Яна Енькова.

Цель нового проекта — вместе сделать город лучше и краше. Планируется, что несколько пилотных дворов будут реализованы в этом году, на данный момент изучается степень необходимости и решается, в каких именно дворах появятся мини-парки. В целом в озеленении на сегодняшний день нуждаются многие дворы Нижнекамска, особенно районы с новостройками, которые возводятся по программе Государственного жилищного фонда. На городской планерке Рамиль Муллин подчеркнул, что дворы должны быть такими же прекрасными и зелеными, какими их создавали первостроители города химиков.

В будущем, по словам Муллина, необходимо заложить питомники, чтобы жители могли взять деревья или кустарники и озеленить свой двор.

В Нижнекамске продолжается работа по разработке комплексного подхода к благоустройству микрорайонов. К данной работе подключены как службы исполкома, так и активы микрорайонов, которые в настоящее время обходят территории и выявляют «болевые точки» каждой территории и формируют предложения. На прошлой неделе уже был проведен ряд объездов. Программа носит рабочее название «Бюро городских решений».