Муллин: «Строительство обхода — это дорога жизни и второе рождение для Нижнекамска»

Решение строительства обхода трассы М7 через Нижнекамск и Набережные Челны стало для города химиков «вторым рождением». О том, какие вопросы возникают при стройке в плане земель, экологии и экономики в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это очень важный и нужный проект, который будет реализован в рамках большого проекта М12. Дорога — это всегда жизнь, при этом Нижнекамск был логистическим тупиком. Хотя мы рядом с Набережными Челнами, но эти 40 км и заезд через лесной массив были единственной дорогой через челнинскую трассу, и выезд через узкое горлышко от Екатерининского моста шириной не более 9 метров. Поэтому всегда возникали вопросы по логистике, вывозу, ввозу продукции, перемещению людских ресурсов», — рассказал руководитель исполкома.

По его словам, проект строительства был принят с большим воодушевлением.

«Когда было принято решение о строительстве, для нас это стало свежим ветерком и видом на будущее. Мы с радостью приняли этот проект. Понятно, что были дискуссии в части прохода – то ли через Котловку, то ли через Соколку. Сейчас решение через Котловку принято. А было порядка 20 версий возможности обхода, даже минуя Нижнекамск», — отметил он.

Рамиль Муллин убежден, что тот вариант, который сегодня принят, более привлекателен для города. «Он даст возможность городу напрямую выйти на федеральную трассу — буквально 1,5 км дороги через улицу Мира. Путь до столицы республики уменьшается более чем на час и предусматривает выход на уфимскую трассу», — перечислил все плюсы собеседник агентства.

Он отметил, что в процессе строительства возникают вопросы экологии, шумозащиты, переноса, но они решаются путем обсуждения, договоренностей.

«Каких-то проблем по землям нет. Коридор сегодня выстроен. Земли все уже выведены. Идет большая масштабная стройка. Скоро приступаем к первому этапу — строительству моста, который даст возможность выхода на трассу. Для Нижнекамска это станет дорогой жизни и вторым рождением», — заключил Муллин.