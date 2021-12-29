Муллин: «С приходом СИБУРа ожидаем больших инвестиций и модернизации производств»

С приходом СИБУРа в Нижнекамск муниципалитет ожидает поступления больших инвестиций и модернизации производств. Планами по диверсификации экономики района с ТАСС поделился руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Он отметил, что на сегодняшний день основными предприятиями здесь являются СИБУР и большие проекты компании «Татнефть».

«Это ядро, которое формирует промышленный кластер. И надо сказать, что они очень серьезно развиваются. Совсем недавно мы открывали три новых комплекса на заводе ТАНЕКО, принадлежащем „Татнефти“. С начала года они открыли семь комплексов. Общий объем инвестиций — почти 40 млрд рублей. Это огромные средства», — рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района.

Такими же темпами идет развитие ТАИФа. По словам Муллина, это серьезные инвестиции и основа экономики.

Однако у нижнекамцев, особенно у молодежи, есть другие запросы, поэтому необходимо развивать новые отрасли.

На сегодняшний день в Нижнекамске зарегистрировано 6,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, где задейстованы более 16,5 тыс. человек. Доля такого бизнеса в валовом территориальном продукте района занимает 13%. В Нижнекамске планируется довести этот показатель до 25%.

«Это будет сложно, ведь промышленность тоже продолжит расти. С приходом СИБУРа мы ожидаем больших инвестиций и модернизации производств. И, конечно, на их фоне инвестиции от МСБ будут казаться небольшими», — отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году ТОСЭР «Нижнекамск» пополнится семью резидентами.