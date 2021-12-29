В 2022 году ТОСЭР «Нижнекамск» пополнится семью резидентами

В 2022 году две промышленные площадки - «Нижнекамск» и «Пионер», входящие в ТОСЭР, – пополнятся семью резидентами. Об этом руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал в интервью ТАСС.

Резиденты планируют производить полимерную пленку, строительные блоки, пластмассу, полиуретановые материалы, а также реализовать инвестпроект по созданию комбината общественного питания. По словам руководителя, это позволит привлечь дополнительные инвестиции в 2,4 млрд рублей и создать 640 новых рабочих мест.

Муллин напомнил, что сегодня на промплощадках «Нижнекамск» и «Пионер» работают 18 резидентов, которые уже создали около 1 тыс. рабочих мест. Также есть планы о развитии третьей очереди промпарка «Нижнекамск».

«Есть еще частный проект — индустриальный парк ЗКПД. Эту площадку будем развивать поэтапно в направлении переработки химии, нефтехимии и сегмента обслуживания производств», — поделился планами руководитель исполкома Нижнекамского района.

Нижнекамск получил статус ТОСЭР в 2017 году. Привлечен 21 резидент с планируемым объемом инвестиций 7,8 млрд рублей и созданием 2 тыс. рабочих мест.