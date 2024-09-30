Муллин призвал «выращивать» с детсада специалистов в области БПЛА и авиации

Готовить будущих специалистов с детского сада планируют начать в Нижнекамске. На деловом понедельнике в Доме советов глава района Рамиль Муллин заявил, что упор необходимо сделать на отрасли БПЛА, авиации и транспортной инфраструктуры.

По словам спикера, сегодня город с Министерством образования РТ и промышленными компаниями форматирует учебные программы. На этой неделе возобновятся заседания координационных советов, где будут рассмотрены основные аспекты работы. Задача города — на следующий год выйти с конкретными цифрами и заказом на подготовку кадров.

«Наши дети должны понимать, что хлеб не на дереве растет, что продукция нефтехимии — это все, что нас окружает. Речь не только о трубах, а о том, что делает жизнь комфортной. Здесь важна системная работа, в которую наши предприятия вкладывают достаточно серьезные ресурсы: строятся школы, компании создают свои классы», — отметил градоначальник.

В этом году в городе реализуется достаточно большой и серьезный проект, связанный с реконструкцией, ремонтом и переформатированием школ № 35, № 7, 83-го садика и ДЭБЦ, который будет ядром подготовки в развитии химии, физики, математики, биологии, экологии — это те направления, которые, по словам Муллина, очень важны.

«Я думаю, что мы и дальше будем эти направления развивать, создавать кластеры подготовки кадров как для промышленности, так для среднего и малого бизнеса, так и сферы обслуживания», — рассказал Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в 2024 году отремонтировали 19 учебных заведений за 2,3 млрд рублей.