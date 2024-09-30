В Нижнекамске в 2024 году отремонтировали 19 учебных заведений за 2,3 млрд рублей

В 2024 году в Нижнекамске состоялся капитальный ремонт 19 учебных учреждений на общую сумму 2,3 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Рафаэль Игтисамов.

Так, по словам спикера, завершен капитальный ремонт главного корпуса НХТИ площадью 11,5 тыс. кв. метров, на него было выделено 960 млн рублей. Продолжаются работы по инженерной подготовке и оснащению оборудованием помещений центра компетенций Сибур ИНТЕХ.

Также завершился капитальный ремонт Нижнекамского педагогического колледжа общей площадью 6,8 тыс. кв. метров с благоустройством территории и оснащением общей стоимостью работ в 269 млн рублей.

Помимо этого, при поддержке компании СИБУР завершены общестроительные и ремонтные работы Химлицея № 35 стоимостью 248 млн рублей. Площадь ремонта составила более 7 тыс. кв. метров.

«В рамках создания единого образовательного пространства также при поддержке компании СИБУР завершен капитальный ремонт фасада МБОУ „Средняя общеобразовательная школа № 7“ стоимостью 41,3 млн рублей», — доложил спикер.

Капитально обновили и школу № 6 (стоимость ремонта - 49,6 млн рублей). Специалисты выполнили утепление и ремонт фасада и капремонт кровли объекта. Здесь же выполнено устройство входной группы, благоустройство территории с периметральным ограждением, в 2025 году планируется завершение 2-го этапа ремонта (внутренней отделки).

Выполнен первый этап капитального ремонта школа № 11 стоимостью 114 млн рублей (утепление и ремонт фасада, отделочные работы и оснащение 2-х этажного блока). Также в 2025 году планируется завершение в рамках 2-го этапа 4-х этажного блока.

Капитальный ремонт затронул и здание Детского сада № 43, его стоимость 84,5 млн рублей, отремонтировали помещения общежития Нижнекамского медицинского колледжа на сумму 6,7 млн рублей.

В процессе завершения капитальный ремонт в учреждении дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр», стоимость ремонта 134 млн рублей.