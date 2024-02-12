Муллин призвал «переобуть» транспорт администрации в шины местного производства

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин призвал «переобуть» весь транспорт, который использует администрация города, в шины, производимые местным шинным комплексом. Об этом он сообщил на деловом понедельнике.

«Показательно, что наш шинный комбинат, которому в прошлом году исполнилось 50 лет, „одевает“ транспорт от спортивного до грузового транспорта и автобусов», — отметил он.

Спикер выразил уверенность, что шинники способны «переобуть» и отечественную технику, и импортную.

«Нам надо научиться пользоваться тем, что сегодня производится в Нижнекамске. Будь то шины, микрофибра или другие уникальные продукты, которые делаются в городе для поддержки местного производителя. Нужно, чтобы транспорт администрации и других структур обувался в шины нашего комбината», — сказал Муллин.