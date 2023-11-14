Муллин призвал нижнекамцев проанализировать свой образ жизни и пройти диспансеризацию

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал руководителей предприятий максимально обратить внимание на диспансеризацию работников в своих коллективах.

«В таких обследованиях выявляются злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения и гастроэнтерологические заболевания», — сказал он на деловом понедельнике.

По словам главы, до конца года все трудоспособное население Нижнекамска и района должно быть охвачено диспансеризацией. Такую же задачу поставил руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района Сергей Мерясев.

По оценке докладчика, на середину ноября план по диспансеризации выполнен на 82%. Обследованию подлежат еще 15 тыс. человек трудоспособного населения.

Мерясев также отметил, что большинство болезней связано с образом жизни. Поэтому он подчеркнул значимость здорового образа жизни и своевременного выявления заболеваний, которые на начальной стадии лечатся эффективнее.

Руководитель Управления здравоохранения напомнил, что диспансеризацию проходят в поликлиниках №1 и 2, в том числе в консультативно-диагностической поликлинике. Под диспансеризацию в 2023 году попадают горожане 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.

«Статистика такова, что сейчас идет повышение уровня смертности среди населения. Поэтому каждому необходимо еще раз проанализировать свой образ жизни, состояние своего здоровья. А диспансеризация — это тот метод, когда можно подстраховать себя», — резюмировал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал сделать диспансеризацию более доступной для жителей сел.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проходят в рамках федеральной кампании «Диспансеризация» национального проекта «Здравоохранение». Они осуществляются на базе 82 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.