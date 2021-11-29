Муллин призвал коммунальщиков Нижнекамска еще тщательнее чистить город от снега

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике в мэрии заявил, что ситуация с уборкой снега на дорогах улучшилась, однако «нет предела совершенству». Так, по-прежнему, остается много вопросов по тротуарной части, центральным дорогам.

«Прошу вас, Максим Александрович [Санков], чтобы город был чистым, — обратился Муллин к заместителю руководителя исполкома Нижнекамска, — ситуация стала лучше, однако необходимо чистить подходы, подъезды к школам, социальным учреждениям».

Руководитель исполкома отметил, что в зимний период ежедневно в травмпункте фиксируется от 20 до 30 травм. «Это результат нашей деятельности в кавычках. Я прошу к этому вопросу серьезно отнестись, чтобы каждый руководитель и учреждение у себя чистили, чтобы не было нарекания со стороны жителей», — отметил он.

Неделю назад во время аппаратного совещания Муллин раскритиковал коммунальщиков Нижнекамска за снежную кашу на дорогах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».