Муллин пригрозил закрыть торговый центр в Нижнекамске из-за атаки антиваксеров

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин на деловом понедельнике раскритиковал действия антиваксеров, которые провоцируют беспорядки в торговых центрах Татарстана, а также призвал представителей правоохранительных органов внимательнее отнестись к поддержанию порядка на объектах.

«Прошу Управление МВД по Нижнекамскому району более внимательно отнестись к соблюдению порядка на объектах. Если мы один торговый центр закроем из-за несоблюдения правил, то ничего страшного не случится. Если еще раз произойдут такие вещи — сразу закрывать [торговые центры]. И не надо ходить ко мне и в отдел потребительского рынка», — пригрозил Муллин.

В конце октября противники обязательной вакцинации из Набережных Челнов — 31-летняя девушка и 39-летний мужчина — посетили несколько торговых объектов в Нижнекамске, призывая местных жителей не показывать QR-коды. Управление МВД России по Нижнекамскому району установило личности нарушителей, они привлечены к административной ответственности.

«Я понимаю, были бы они из Нижнекамска, а ведь приехали из другого города — Набережных Челнов! Великие! Стали хозяевами территории — проходите без QR-кодов. Вопрос здесь к руководителям торговых центров и полиции. Организуйте, объясните людям, что они хозяева», — подчеркнул и. о. главы исполкома.

Рамиль Муллин добавил также, что предприятиям и их руководителям грозят крупные штрафы за нарушение антиковидных мер.

«Потом опять будут говорить, что бизнес ущемляют. Как будто мы кого-то ограничиваем в правах. Мы никого не ограничиваем в правах! Наша задача — минимизировать риски и распространение коронавируса. Благо, что сейчас ситуация в ковид-госпитале Нижнекамска более или менее стабильная. Ситуация в целом по стране сложная. „Проходите, проходите!“ — как будто задача №1 — пройти в торговый центр. Благо, что не закрыли! Не ввели локдаун», — возмутился он.

И. о. руководителя исполкома пояснил, что руководство республики решило не продлевать нерабочие дни и не закрывать торговые центры, так как это привело бы к серьезным проблемам для малого и среднего бизнеса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске за отказ вакцинироваться против коронавируса от работы в образовательных организациях отстранят 13 учителей, троих воспитателей и 34 представителей технического персонала.