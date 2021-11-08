В школах и детсадах Нижнекамска за отказ привиться отстранят 16 учителей и воспитателей

В Нижнекамске за отказ вакцинироваться против коронавируса от работы в образовательных организациях отстранят 13 учителей, троих воспитателей и 34 представителей технического персонала. Такая информация была представлена на деловом понедельнике в мэрии Нижнекамска.

Начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин уточнил, что сегодня в сфере образования заняты 4992 сотрудника. Из них 90% получили прививки, 368 имеют медотводы.

«Среди учителей будут отстранены от работы 13 человек. У нас уже есть понимание, как мы будем продолжать работать в новом составе. Часы отстраненных от работы учителей будут распределены между другими сотрудниками», — отметил докладчик.

И. о. руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин, комментируя выступление коллеги, заметил, что в первую очередь из-за ситуации с отстранением сотрудников не должны страдать дети, нарушений в организации образовательного процесса и питания не должно быть.

«Если мы отстраняем поваров или техперсонал, то это всё равно влияет на состояние наших школ. Нужно довести важность вакцинации. Если не получается, то брать на работу других сотрудников, чтобы никаких нарушений не было. Возьмите вопрос на контроль, вы несете персональную ответственность», — подчеркнул Рамиль Муллин.

В дошкольных учреждениях Нижнекамска работают 4,3 тыс. человек, 93% из них уже вакцинированы. По словам начальника Управления дошкольного образования Светланы Андриановой, в очередь на отстранение от работы стоят 37 человек. При этом детсады и группы закрываться не будут.

«Отстранены от работы будут три воспитателя и — львиная доля [отказывающихся прививаться] — 34 человека обслуживающего персонала. Хочу заверить всех родителей, что никаких закрытий детских садов и групп не предполагается. Мы будем работать в штатном режиме», — добавила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 9 ноября невакцинированных работников в Набережных Челнах начнут переводить на дистант.

