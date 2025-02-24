Рамиль Муллин

Фото: © Рамил Гали /«Татар-информ»

События последних лет стали отправной точкой для нового этапа развития России. 24 февраля 2022 года стало не просто датой в календаре, а моментом, который изменил восприятие общества, его ценности и приоритеты. О важной дате на деловом понедельнике рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«После 24 февраля 2022 года начался новый этап развития страны. Мы по-другому стали смотреть на многие вещи – через призму помощи, испытаний, информационной борьбы и национального единства, – отметил он. – Мы всегда говорим, что 1990-е годы стали временем агрессии против нашей страны. Под видом „демократических реформ“ разрушались ключевые экономические модели, производственные циклы, ликвидировались стратегически важные предприятия. Яркий тому пример – авиационный завод в Ульяновске, который вместо самолетов начал выпускать сковородки».

Но, по словам Муллина, Россия смогла переломить этот процесс.

«Мы потеряли целое поколение уникальных конструкторов и инженеров, но начиная с 2022 года началось масштабное восстановление промышленности и технологической независимости», – заметил он.

«Сегодня 2025 год, и мы можем оглянуться назад, чтобы оценить, какой путь прошла страна. За три года Россия сумела выстоять под давлением санкций, экономических ограничений, информационных атак. Но вместо ослабления мы увидели рост, который выражается в конкретных цифрах и проектах», – заявил руководитель района.

В числе достижений он отметил масштабное строительство дорог, которое соединяет регионы и улучшает логистику, развитие социальной инфраструктуры – строятся больницы, школы, спортивные комплексы даже в самых удаленных уголках страны. Также происходит возвращение отечественного производства, восстановление технологических цепочек, наращивание потенциала промышленности.

«Мы живем в эпоху великих перемен. Россия не просто адаптируется – она формирует новую реальность, где сила духа, труд и патриотизм становятся главными двигателями прогресса. И то, что еще недавно казалось потерянным, сегодня возвращается – с новой силой, с уверенностью в собственных силах и с четким пониманием своего пути», – заключил Рамиль Муллин.