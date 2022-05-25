На проспекте Химиков в Нижнекамске по дорожному нацпроекту сделают велодорожки

В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведется капремонт проспекта Химиков. Специалисты начали работы по устройству велосипедных дорожек шириной 2,2 метра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Данные мероприятия обеспечат комфортное и безопасное передвижение велосипедистов. Работы проводятся на участках от улицы Корабельная до Южной и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова», – отметили в министерстве.

По проекту капитально отремонтируют проспект Химиков на участке протяженностью 1,4 километра от улицы Корабельная до Южной на сумму 234,1 млн рублей, а также на отрезке длиной 0,54 метра от улицы Менделеева до проспекта Вахитова на 76,9 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году будет проведен капремонт участка протяженностью 1,2 километра от улицы Карабельная до проспекта Химиков на 169 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.