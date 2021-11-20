Рустам Минниханов о QR-кодах: «Хотелось, чтобы ситуация по Covid-19 пошла на снижение»

Введение QR-кодов в общественном транспорте поможет стабилизировать ситуацию с коронавирусом в республике. Эта мера, возможно, позволит ослабить ограничения в новогодние праздники, чтобы татарстанцы смогли хорошо отдохнуть. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане с понедельника вводят ряд новых мер против Covid-19 Фото: president.tatarstan.ru

«Пожилые люди находятся в группе высокого риска, мы стараемся их обезопасить»

В своем выступлении Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане с понедельника вводят ряд новых мер против Covid-19. Пассажиров, старше 18 лет будут пускать в общественный транспорт только по QR-кодам, а у непривитых лиц старше 60 лет заблокируют проездные.

Президент Татарстана отметил, что введение QR-кодов для пассажиров общественного транспорта вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в республике. «Транспорт – это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется», - Минниханов.

Также с понедельника будут временно заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода. «Пожилые люди находятся в группе высокого риска, поскольку очень тяжело переносят Covid-19. Мы стараемся максимально их обезопасить. Однако нас по-прежнему беспокоят низкие темпы вакцинации среди них – всего 49%. Я хочу обратить внимание, что основная часть коек в ковидных отделениях заняты именно людьми старше 60 лет. 85% смертельных случаев также приходится на них», - заметил Президент Татарстана.

«Основная часть коек в ковидных отделениях заняты именно людьми старше 60 лет. 85% смертельных случаев также приходится на них» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов напомнил, что постановлением Главного государственного санитарного врача республики предписано с 9 ноября отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев. «Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательное выполнение постановления. Это в ваших же интересах. Ваши сотрудники должны быть здоровыми, не представлять угрозу для коллег и своих семей. Там, где руководители ответственно подошли к этому вопросу – работа идет очень четко. Другого пути не будет. Мы будем жестко за этим следить», - подчеркнул руководитель республики.

Он добавил, что новые ограничительные меры возможно позволят татарстанцам хорошо отдохнуть в предстоящие зимние праздники. «Приближаемся к новогоднему периоду и очень хотелось, чтобы ситуация по коронавирусу пошла на снижение. Чтобы в новогодние праздники люди могли отдохнуть, а мы смогли бы разрешить проводить мероприятия. Чтобы позитив был у людей», – отметил Президент РТ.

«Кондукторы не виноваты, что ситуация в республике вынудила ввести строгие меры»

Наличие QR-кодов о вакцинации с понедельника будут требовать в любом общественном транспорте, кроме такси. Продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения будет проводиться только по QR-кодам. У непривитых льготников старше 60 лет временно заблокируют электронных транспортных карт.

Наличие QR-кодов о вакцинации с понедельника будут требовать в любом общественном транспорте, кроме такси Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров, на начальной остановке маршрута QR-коды будут проверять у пассажиров перед тем, как они зайдут в общественный транспорт.

«На начальной остановке, когда автобус трогается, при посадке будет проводиться проверка QR-кодов, далее в процессе движения транспортного средства проверка будет проводиться кондуктором перед обилечиванием», — сказал Сидоров.

По его словам, в республике уже создаются мобильные группы из работников ПАТП, правоохранителей и сотрудников муниципалитетов для контроля новых Covid-ограничений.

Алексей Сидоров обратился к татарстанцам с просьбой относиться к этой процедуре спокойно.

«Кондукторы будут просто выполнять свою работу, перед ними поставлена задача проверять QR-коды постановлением Кабинета Министров РТ. Они не виноваты в том, что Covid-ситуация в республике вынудила ввести столь строгие меры», - подчеркнул Сидоров.

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации против Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства.

Этот документ будет содержать QR-код, который позволит проверить подлинность справки, а также причину медотвода и срок действия справки. Справку оформляет участковый врач-терапевт.

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации против Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний у участкового врача-терапевта в поликлинике Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Медотвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Противопоказанием к вакцинации является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Выдача новых справок в тестовом режиме началась с 17 ноября, а уже с 18-го числа документ можно получить в поликлинике в рабочем режиме.

Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, тоже должны переоформить ее на документ нового образца с QR-кодом.