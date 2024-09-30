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Муллин: Почти 20% экономики и 30% экспорта Татарстана делается в Нижнекамске
За все время существования территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижнекамске реализовано инвестпроектов на сумму 2,5 млрд рублей, создано более 2 тыс. рабочих мест. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава муниципального образования Рамиль Муллин.
Таким образом руководитель района прокомментировал послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету Татарстана. В нем руководитель РТ подчеркнул необходимость дальнейшего развития промышленных парков.
«Я считаю, что это достаточно серьезный объем развития экономики республики. Практически 20% экономики республики делается в Нижнекамске, 30% экспорта тоже Нижнекамск. Для нас отрадно, что мы вносим серьезную лепту в экономическую мощь страны, республики. Это позволяет нам реализовывать социальные проекты, которые мы воочию видим в городе», — отметил Рамиль Муллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года Нижнекамск оказал поддержку бойцам на сумму 90 млн рублей.
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