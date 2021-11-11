Муллин: Обратная связь выявляет приоритеты для улучшения жизни нижнекамцев

Определить основные приоритеты, которые улучшат жизнь жителей Нижнекамска, возможно только при наличии обратной связи с гражданами. Этим мнением поделился руководитель исполкома Нижекамского района Рамиль Муллин на большой пресс-конференции с представителями СМИ.

«Обратная связь улучшит жизнь наших граждан. Поэтому я с первых дней своей работы в Нижнекамске завел страницу в Instagram, чтобы понять, что беспокоит людей, это дополняет картину того, что происходит в городе и районе», — отметил он.

По словам Муллина, есть активные жители, а есть такие, которые наблюдают за всем молча и не знают, куда обратиться. «Мы будем эти вопросы видеть, собирать, аккумулировать. Исходя из возможностей местного бюджета, республики, проектов, которые финансируются федеральным центром, будем все эти вопросы решать», — заверил руководитель.

Ранее руководитель исполкома обозначил основные проблемы в районе — это транспорт, экология, ЖКХ, дороги и благоустройство.