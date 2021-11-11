Муллин обозначил три главных задачи на посту руководителя исполкома Нижнекамского района

Руководитель исполкома Нижекамского района Рамиль Муллин на большой пресс-конференции с представителями СМИ обозначил три главных спектра деятельности в своей работе.

«Первое приоритетное направление, которое я для себя определил, это духовно-нравственное и идеологическое развитие города Нижнекамска и Нижнекамского района. Этот спектр работы вместе с населением позволит нам собрать все силы и ресурсы, чтобы понять, куда мы идем, и каким мы видим город и район через 5, 10 и 30 лет. Возможно, проведем конкурс среди жителей с обсуждениями и узнаем их видение города и района. Это должно быть совместное решение власти и народа», — отметил руководитель.

Работа по идеологическому развитию города Нижнекамска должна начинаться с детских садов и школ, подчеркнул Муллин.

Второе направление в работе руководителя — решение насущных проблем в городе и районе.

«Проблемы всегда есть и будут. Жизнь меняется и диктует свои определенные условия и потребности. Из насущных текущих вопросов стоит проблема с общественным транспортом, благоустройством, ЖКХ, дорогами, экологией, бездомными собаками. Эти вопросы должны быть проработаны, и они пока будут основными на контроле у исполнительной власти», — подчеркнул спикер.

Третье направление — определение больших задач, которые сделают город и район еще лучше.

«Наш город и район очень красивый. Надо отдать должное архитекторам, которые когда-то сюда пришли и увидели всю эту красоту и построили город на реке Каме. Однако нет предела совершенству. Сейчас необходимо поставить большие задачи — строительство стадионов, культурных центров, выставочных комплексов», — отметил Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 ноября Рамиль Муллин назначен руководителем исполкома Нижнекамского района.