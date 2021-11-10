Рамиль Муллин назначен руководителем исполкома Нижнекамского района

Фото: архив ИА «Татар-информ», Султан Исхаков

И. о. руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин назначен руководителем исполкома. Об этом стало известно на городской сессии Нижнекамска.

На должность руководителя исполкома претендовали две кандидатуры. Вторым стал глава Афанасовского поселения Дмитрий Филиппов. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Рамиля Муллина.

Приоритетной задачей в своей работе Муллин назвал проблему общественного транспорта и развитие электротранспорта. Еще одним направлением руководитель исполкома обозначил создание комфортной городской среды. Также Муллин намерен усилить область здравоохранения, создать реабилитационные центры, в том числе для пациентов, перенесших Covid-19. На сегодняшний день обеспеченность врачами в Нижнекамском районе составляет всего 47%.

«Важно, чтобы жизнь в этом городе была самой лучшей не только в республике, но и в стране. Сообща мы сможем решить все вопросы», — подчеркнул Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Муллин стал первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ в связи с тем, что предыдущий мэр Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы РФ.