Муллин о разводах: «Если идет взаимное отторжение, то приклеить очень тяжело»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике прокомментировал количество возросших браков и поручил наладить системную работу по сохранению отношений.

«Не радуют нас цифры по рождаемости и бракоразводному процессу. К сожалению, демографическая яма 90-х годов сегодня дает результаты, которые мы сейчас видим. На что мы можем повлиять, это на бракоразводные вопросы. Понятно, что с супругами, которые уже приняли это решение, работать трудно. Хотя попытаться и понять причину, почему они решили развестись, надо. Согласно статистике, 1,5 тыс. семей расписались. Почти 1 тыс. разводов на 1,5 тыс. тысячи регистраций брака — это большой показатель, почти 70%», — сказал Муллин.

Он поручил наладить системную работу начиная с детского сада, объяснять с самого маленького возраста, что такое семья, отношения.

«Такому в школе не учат. В обществе не учат. И каждый, кто попадает в этот новый институт брака, остается один на один со своими проблемами. Пока система семейных психологов, к сожалению, не развита. Это даже считается зазорным, хотя мировая практика есть, когда в кризисных ситуациях можно будет прийти к специалистам и эти вопросы обсудить. Но когда уже пара принимает решение развестись, когда у них идет взаимное отторжение, „приклеить“ их очень тяжело», — отметил спикер.

Начальник Управления ЗАГС района Гузялия Сагитова доложила, за 2023 год в Ниижнекамске оформлено 1066 записей актов о расторжении брака, что на 2 записи больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство разводов, 79%, оформлены по решению суда, 21% — по обоюдному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Больше половины разводов приходятся на первые десять лет супружества. Самый «опасный» возраст брака — от 5 до 10 лет, на него выпало 27 % годового количества разводов. 29 пар расторгли семейный союз на первом году жизни.

Не помеха разводу и возраст. Самому взрослому мужу, оформившему расторжение брака, исполнилось 84 года, а самой взрослой жене 77 лет.

Анализ судебных решений по расторжению брака показал, что инициаторами разводов в 85% случаев стали женщины.

«Одной из главных причин разводов остается то, что супруги „не сошлись характерами“. Настораживает и тот факт, что все чаще к причинам развода относят игроманию. В отличии от прошлого столетия лудоманы играют не в карты, теперь человека можно потерять в виртуальном мире — соцсети, ставки на спорт», — сообщила докладчица.

В неполных семьях после развода родителей осталось 1020 детей.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.