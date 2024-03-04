Муллин о Послании Путина: «Запуск 5 нацпроектов — серьезный стимул для развития страны»

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин назвал ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина самым значимым и знаковым событием последнего времени.

Мэр напомнил, что Путин в своем послании объявил о запуске пяти национальных проектов — по его оценке, очень ожидаемых, потребность в которых назревала давно. Это нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Рамиль Муллин отдельное внимание обратил на национальный проект «Семья». По его мнению, это очень важный проект, который был нужен для страны, в том числе для демографических показателей.

В свою очередь задача проекта «Продолжительная и активная жизнь» — это увеличение средней продолжительности жизни с 73 до 78 лет. «Тоже важный, финансово емкий документ. Это касается и здорового образа жизни, и здравоохранения», — сказал глава Нижнекамска.

Муллин также отметил, что «Молодежь России» — это проект о будущем страны, а нацпроект «Кадры» направлен на выстраивание связей между различными уровнями образования — от школы до вуза.

«Мы сами сейчас в этом направлении выстраиваем эту работу. Очень важна преемственность — начиная с детского сада и заканчивая учебными заведениями, где получают профессиональное образование. Запуск этого национального проекта во многом облегчит работу по обеспечению кадрами в экономике и социальной инфраструктуре. „Экономика данных“ включает те направления, которые должны помочь нам эффективно использовать наши возможности», — прокомментировал глава района.

«Эти пять национальных проектов в дополнение к существующим дадут очень серьезный стимул для развития страны», — заключил он.