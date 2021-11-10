Рамиль Муллин: «Необходимо сделать жизнь в деревне более привлекательной»

Жизнь в деревнях Нижнекамского района Татарстана должна стать более привлекательной. Об этом заявил новый руководитель исполкома муниципалитета Рамиль Муллин.

«Мы должны наши деревни сделать удобными и привлекательными. Многие хотят поселиться за городом, где и воздух чище, и условия более комфортные. Моя задача — обеспечить высокое качество жизни в этих деревнях», — сказал Муллин на сессии Совета Нижнекамского района.

По словам докладчика, деревни должны стать сателлитами Нижнекамска. При этом одна из первоочередных целей — безопасные и качественные дороги. Необходимо, чтобы каждый человек мог добраться до своего дома максимум за 40 минут.

«Задача стоит непростая, — подчеркнул Муллин. — Только в городе требуется порядка 20–25 млрд рублей, чтобы просто привести тротуары и внутриквартальные дороги в порядок. Конечно, таких денег пока нет. С учетом деревень необходимы еще порядка 5 млрд. Поэтому нужно время, нужно где-то искать возможности роста. Посмотреть, какая возможность роста есть у наших промышленных предприятий. И уже обсуждать с руководством республики, как можно сделать сельскую территорию более привлекательной».

В завершение выступления новый глава исполкома отметил, что к каждой деревне очень важно подходить индивидуально. При этом, по его словам, проблемы поселений должны решаться совместно с их руководством.