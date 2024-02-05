Муллин: «Мы выкупаем ларьки 90-х и ставим цивилизованные остановки»

В Нижнекамске продолжится обновление остановок общественного транспорта. В прошлом году было обновлено 52 остановки, в 2024-м работа будет продолжена. Об этом на деловом понедельнике заявил глава района Рамиль Муллин.

«У нас сегодня уже половина автобусных остановок соответствует стандартам сегодняшнего дня, поэтому и дальше в этом направлении будем двигаться. Мы выкупаем ларьки девяностых годов, вычищаем территорию, ставим удобные, красивые, комфортные остановки», — сказал мэр города.

Также он отметил, что в 2024 году в бюджет Нижнекамского района заложили субсидирование общественного транспорта в сумме более 100 млн рублей, без учета садов-городов.

«Направление по общественному транспорту — приоритетное. Сегодня ведём серьёзную работу с несколькими формами возможности финансирования через федеральный бюджет», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамск будет поэтапно избавляться от маршруток.