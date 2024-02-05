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Муллин: «Мы выкупаем ларьки 90-х и ставим цивилизованные остановки»
В Нижнекамске продолжится обновление остановок общественного транспорта. В прошлом году было обновлено 52 остановки, в 2024-м работа будет продолжена. Об этом на деловом понедельнике заявил глава района Рамиль Муллин.
«У нас сегодня уже половина автобусных остановок соответствует стандартам сегодняшнего дня, поэтому и дальше в этом направлении будем двигаться. Мы выкупаем ларьки девяностых годов, вычищаем территорию, ставим удобные, красивые, комфортные остановки», — сказал мэр города.
Также он отметил, что в 2024 году в бюджет Нижнекамского района заложили субсидирование общественного транспорта в сумме более 100 млн рублей, без учета садов-городов.
«Направление по общественному транспорту — приоритетное. Сегодня ведём серьёзную работу с несколькими формами возможности финансирования через федеральный бюджет», — добавил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамск будет поэтапно избавляться от маршруток.
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