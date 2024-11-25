Муллин — матерям бойцов СВО: Ваши сыновья совершают подвиги ради детей и созидания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске для мам бойцов СВО и ветеранов боевых действий организовали концерт. Для них выступили артисты и творческие коллективы города, трогательную речь произнес и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

У зрителей — искренние улыбки на лицах. Хотя несомненно, что переживать этим женщинам приходится чаще. Такие концерты позволяют им хоть ненадолго, но отвлечься.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я рада, что пришла, что не осталась дома одна. Для мам этот праздник очень важен. Концерт очень понравился — особенно ребятишки. Сразу вспоминаешь, когда свои маленькие бегали», — поделилась впечатлениями мама погибшего в ходе СВО бойца Анастасия Андронова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Вице-мэр Марина Камелина пояснила, что в Нижнекамске решили объединиться и подарить такой музыкальный концерт — «музыкальную терапию».

«Через песни и танцы донести нашу любовь и теплоту», — поделилась заммэра.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всего более 300 человек собрал зрительный зал. Среди гостей мероприятия был и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В своей приветственной речи он также не смог сдержать эмоций. Руководитель поблагодарил матерей за воспитание героических сыновей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы сегодня смотрели на наших ребятишек, они такие красивые на сцене. И это всё – все подвиги и потери ради того, чтобы жизнь была полна детского смеха, радости и созидания», — сказал Муллин.

Встреча близких по духу и обстоятельствам людей не обошлась без чашки чая. Женщины, мамы смогли поговорить друг с другом с глазу на глаз, рассказать о своих переживаниях.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой