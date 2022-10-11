Муфтию Татарстана Камилю Самигуллину присудили звание доктора исламских наук

Сегодня в Болгарской исламской академии на заседании Совета по присуждению богословской степени доктора исламских наук прошла защиту диссертация муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Защита заняла почти два часа. Из 18 членов совета присутствовали 16 (11 – в зале, 5 – онлайн). Из присутствующих 15 проголосовали «за», один воздержался. Работу председателя Духовного управления мусульман РТ было решено признать достойной присуждения степени доктора исламских наук.

Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Тема докторской Самигуллина – «Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана» (специальность «корановедение»). Официальными оппонентами Камиля хазрата выступят председатель Верховного шариатского суда (Королевство Бахрейн), доктор шариатских наук Ибрахим ал-Мурейхи и руководитель департамента образования и науки при Лиге выпускников Международного университета аль-Азхар (Египет), специалист в области исламского права, видов чтения Корана, доктор педагогических наук Хамдаллах Хафез Мухаммад Ибрахим (ас-Сафти).

Также сегодня будет рассмотрена диссертация главного редактора издательства «Манара» Салима Гайнуллина на тему «Богословские воззрения Мухаммада Парсы (1348–1420) в трактате «Альфусуль ас-ситта» («Шесть разделов»): анализ идей и научное редактирование (тахкыйк)».

