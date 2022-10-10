«В Болгаре наступил сезон диссертаций»: муфтий Татарстана готовится стать доктором наук

Завтра татарстанская исламская теология имеет все шансы обрести еще двух докторов наук. И это после двухлетней паузы. С 2020 года в стенах Болгарской исламской академии не было защит докторских диссертаций. Причины паузы и кто новые соискатели на должность доктора – в материале «Татар-информа».

Со дня основания Болгарская исламская академия выпустила 15 докторов исламских наук, 64 выпускника получили степень магистра исламских наук Фото: © «Татар-информ»

«Все по-серьезному, как у ВАК»

В самой академии паузу объясняют тем, что исследования соискателей на докторскую степень требовали доработки. И в прошлом году были введены более строгие требования, максимально приближенные к требованиям системы ВАК.

Как рассказал «Татар-информу» и.о. ректора Болгарской академии Айнур Тимерханов, в частности, введены этапы апробации диссертаций:

обсуждение на профильной кафедре академии;

рецензирование диссертации экспертной комиссией диссертационного совета;

предварительная защита;

защита диссертационной работы в Диссертационном совете.

К сдаче трех квалификационных экзаменов по арабскому языку, методологии научно-богословского исследования и по специальности («исламское право», «исламское вероучение», «корановедение», «хадисоведение») было увеличено количество научных публикаций. Отдельно указывается, что с 2021 года результаты диссертаций используются для статей, которые публикуют в профильных научных журналах, в том числе в ваковских изданиях. А это, как известно, повышает цитируемость и статус вуза.

«Введенные повышенные требования к выполнению диссертаций и условия предварительной апробации результатов через публикации в профильных научных изданиях несколько отсрочили защиты, однако позволили повысить качество, объективную оценку и научно-богословскую ценность диссертационных работ, так как предполагают репутационную ответственность всех участников этого процесса, начиная от научного руководителя и заканчивая руководителем вуза, на базе которого функционирует Диссертационный совет», – отметил и.о. ректора БИА Тимерханов.

Айнур Тимерханов рассказал, что в прошлом году были введены более строгие требования, максимально приближенные к требованиям системы ВАК Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Для понимания масштабов работы: со дня основания академия выпустила 15 докторов исламских наук, 64 выпускника получили степень магистра исламских наук. Завтра армия докторов может вырасти еще на два полновесных специалиста.

Муфтий про татар и коранические науки

Завтра на заседании Совета по присуждению богословской степени доктора исламских наук защиту будут проходить диссертации муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и главного редактора издательства «Манара» Салима Гайнуллина. Понятно, что подобная защита не могла обойтись без гостей из стран мусульманского Востока. Ждут богословов из Бахрейна, Сирии, Индии, Палестины, Турции, Йемена.

Первая диссертация будет посвящена теме «Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана» (специальность «корановедение»). Защищать ее будет муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Защиту будет проходить диссертация муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Официальными оппонентами Камиля хазрата выступят председатель Верховного шариатского суда (Королевство Бахрейн), доктор шариатских наук Ибрахим ал-Мурейхи и руководитель департамента образования и науки при Лиге выпускников Международного университета аль-Азхар (Египет), специалист в области исламского права, видов чтения Корана, доктор педагогических наук Хамдаллах Хафез Мухаммад Ибрахим (ас-Сафти).

Сама диссертация полностью написана на арабском языке, а кратким содержанием на русском можно познакомиться в автореферате. Среди открытий муфтия в диссертации можно увидеть тот факт, что татарские толкователи Корана помимо толкований сподвижников, табиинов (учеников сподвижников) пользовались иудейскими преданиями из Торы (преданиями из исраилията). Последнее, как утверждается, не редкость в суннитской традиции богословия.

Отмечается также заслуга татар как первопечатников Корана на мусульманских землях. В казанском издании Корана 1848 года были отображено десять способов декламации Священной книги мусульман. Также неожиданно Камиль Самигуллин приходит к выводу, что хранящаяся в Ташкенте рукопись Корана не является вариантом первого Корана времен халифа Усмана. К такому выводу, по словам муфтия РТ, пришел и Шигабутдин Марджани. Отдельной похвалы удостоился Муса Бигиев как выдающийся знаток систем декламаций Корана.

Подобная защита не могла обойтись без гостей из стран мусульманского Востока Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как труды Мухаммада Парсы добрались до Волги

Вторая докторская диссертация идет по специальности «исламское право», и ее защищает выпускник докторантуры академии Салим Гайнуллин. Тема его диссертации – «Богословские воззрения Мухаммада Парсы (1348–1420) в трактате «Альфусуль ас-ситта» («Шесть разделов»): анализ идей и научное редактирование (тахкыйк)». Оппонировать ему будут преподаватель медресе фонда Султана Ахмеда, г. Стамбул (Турция), доктор шариатских наук Мухаммед Жунейд аль-Дейршави и доктор наук по мусульманскому праву, профессор, старший преподаватель кафедры экономики Международного исламского университета Малайзии Гапур Озиев.

Отдельно следует сказать о фигуре Мухаммада Парсы, которому свое исследование посвятил Салим Гайнуллин. Это мусульманский богослов, представитель ханафитской школы и суфий, принадлежавший к братству Накшбандия, ученый-правовед. Именно благодаря ему накшбандийский тарикат вышел за пределы Средней Азии и впоследствии дошел до берегов Волги. Как пишет Гайнуллин, одним из переписчиков труда этого ученого был суфийский шейх из балтасинского села Тюнтяр Гали бин Сайфулла (1796–1874).

Остается надеяться, что завтра диссертационный совет БИА согласится с выводами и соискатели смогут добавить к своей титулатуре слова «доктор исламских наук». Звучит неплохо, согласитесь?

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»