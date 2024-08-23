Муфтият Татарстана осудил проявления терроризма на фоне захвата заложников в ИК-19

Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин осудил действия заключенных-террористов, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области.

«Новости о погибших и пострадавших – противоречивые, но вызывают большую тревогу в сердце. Пусть Аллах убережет невинных людей от зла террористов и накажет преступников Своим справедливым судом», – написал он в своем телеграм-канале.

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что сегодня во всех мечетях Татарстана звучали проповеди о том, что причинение всякого вреда людям – верующим, иноверцам и неверующим – является большим грехом.

«Мусульмане не считают террористов своими братьями, напротив: они – самые главные враги ислама, от действий которых страдают и мусульмане, и немусульмане», – добавил он.

По словам муфтия РТ, опыт республики в части сотрудничества религиозных организаций с учреждениями ФСИН нужно распространять повсеместно. По мнению духовного лидера, в колониях с заключенными должны работать «специально подготовленные имамы и батюшки».

«В нашей республике они закреплены за всеми ИК и читают заключенным проповеди, нравственно воспитывают их, духовно обогащают... Это важно, потому что со временем заключенные, отбыв наказание, возвращаются в общество. Хазраты объясняют им, что Ислам – против терроризма, зла и преступлений, но за мир, милосердие и добрые взаимоотношения с соседями», – подчеркнул хазрат.