Муфтият объявил 25 сентября Днем гушр в Татарстане

Последняя суббота сентября по традиции объявляется в Татарстане Днем гушр. Это — особый вид милостыни, по ней мусульманин отдает неимущим и нуждающимся часть (обычно одну десятую) полученного за сезон урожая.

Осенние продовольственные сборы проводятся Духовным управлением мусульман республики с 2017 года централизованно во всех региональных мухтасибатах, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Часть своего урожая, собранного в садах и подсобных хозяйствах, желающие могут направить в центральные мечети районов и городов Татарстана. Принимаются картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы и другие овощи и фрукты.

Продовольственный сбор будет передан непосредственно малоимущим, а также в благотворительные организации, социальные учреждения и мусульманские учебные заведения.

Сбором гушр-садаки занимается и благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Там сформирован реестр из более чем 1000 нуждающихся семей. В их числе малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды.

Те, кто хочет помочь малоимущим или, наоборот, получить помощь, могут позвонить по телефону: 8 (843) 225-33-22.