В Татарстане началась акция по сбору гушр-садаки для нуждающихся

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

В Татарстане стартовала традиционная акция по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся жителей республики продуктами питания. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сбором продовольствия для малоимущих мухтасибаты Татарстана централизованно занимаются начиная с 2017 года. По традиции последняя суббота сентября объявляется в республике Днем гушр. Соответственно, в этом году он придется на 25 сентября.

Каждый желающий может отдать часть собранного в подсобном хозяйстве урожая в центральные мечети районов и городов республики. Там принимают картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы и другие овощи и фрукты.

Кроме того, гушр-садаку собирает и благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Желающие принять участие в благотворительной кампании или получить продовольственную помощь могут позвонить по телефону: 8 (843)225-33-22. Чтобы попасть в составляемый фондом список малоимущих, необходимо предоставить справку о доходах.

Раздача гушра нуждающимся будет производиться независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Гушр представляет собой особый вид милостыни: мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

В 2017 году в Татарстане удалось собрать и передать малоимущим 160 тонн овощей и фруктов, в 2018-м — 600 тонн, в 2019-м — 1109,5 тонны, а в 2020-м — около 1000 тонн, о чем сообщало ИА «Татар-информ».